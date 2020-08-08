Новый выпуск «Военкоров» расскажет о конфликте в Южной Осетии

«Военный конфликт в Южной Осетии длился всего пять дней, но успел породить небывалое до той поры количество слухов и фейков в международных СМИ», — говорится в описании программы.

Авторы выпуска постараются ответить на вопрос, была ли российская армия готова к войне. Также зрители узнают, какие уроки РФ вынесла из вооруженного конфликта.

В зоне боевых действий под Цхинвалом работали военные корреспонденты Оксана Бойко, Александр Коц, Евгений Поддубный, Вадим Фефилов и Виктор Сокирко. Они вспомнили события августа 2008 года.

В рамках проекта «Военкоры» известные военные корреспонденты рассказывают истории и делятся личным опытом работы в горячих точках, обсуждают военные конфликты.