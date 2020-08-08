Новый выпуск «Военкоров» расскажет о конфликте в Южной Осетии
Телеканал RT представил пятый выпуск своего проекта «Военкоры», он посвящен войне в Южной Осетии. Его можно посмотреть на YouTube.
«Военный конфликт в Южной Осетии длился всего пять дней, но успел породить небывалое до той поры количество слухов и фейков в международных СМИ», — говорится в описании программы.
Авторы выпуска постараются ответить на вопрос, была ли российская армия готова к войне. Также зрители узнают, какие уроки РФ вынесла из вооруженного конфликта.
В зоне боевых действий под Цхинвалом работали военные корреспонденты Оксана Бойко, Александр Коц, Евгений Поддубный, Вадим Фефилов и Виктор Сокирко. Они вспомнили события августа 2008 года.
В рамках проекта «Военкоры» известные военные корреспонденты рассказывают истории и делятся личным опытом работы в горячих точках, обсуждают военные конфликты.