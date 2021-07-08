Новый внедорожник Maxus D90 Pro скоро поступит в продажу в Китае

Бренд Maxus объявил о начале продаж в Китае обновленного внедорожника Maxus D90 Pro. Об этом сообщил сайт NJcar.

По сравнению с предшественником в новом автомобиле изменится радиаторная решетка, будет более качественная отделка салона и более современная автоматическая коробка передач.

На рынке появятся два варианта модели: с бензиновым турбомотором мощностью 224 лошадиных силы, либо с турбодизелем на 218 лошадиных сил. Внедорожник оборудован электронным ручным тормозом, системой контроля полосы движения, системой предотвращения столкновений, камерами кругового обзора и интеллектуальным круиз-контролем.

Кроме того, в новой версии внедорожника будут сиденья с системой подогрева и вентиляции, панорамный люк и информационно-развлекательный комплекс с 12-дюймовым (более 30 сантиметров) сенсорным экраном.

Минимальная цена внедорожника в Китае составит 172 800 юаней (около двух миллионов рублей). Автомобиль поступит в продажу 15 июля, написало ИА Nation News.