Новый вид трехполых червей открыли в США

Специалисты Калифорнийского технологического института обнаружили в калифорнийском озере Моно, почти необитаемом, восемь видов микроскопических червей. Один из них оказался обладателем трех полов. Auanema sp. также способен пережить дозу мышьяка в 500 раз большую, чем человек.

Обычные черви делятся на самцов и гермафродитов, однако у Auanema sp. существуют и самки. Эти черви оказались живородящими, в то время как большинство нематод откладывает яйца. Ученые объяснили их необычные особенности следствием адаптации к экстремальным условиям, в которых черви обитают. Впрочем, процесс адаптации у нематод происходит достаточно быстро.

«Нам еще предстоит понять, как эти живые существа, состоящие всего из тысячи клеток, научились жить в столь агрессивных условиях. Эти исследования важны и с точки зрения развития биотехнологий», — заявил один из авторов исследования.