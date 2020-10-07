Новый вид растений обнаружили в Альпах

По данным издания, Cardamine insueta возникло после того, как местный ландшафт трансформировался из лесного в луговой. Отмечается, что растение развилось из двух родительских видов, у которых специфическое экологическое местообитание. Один обитает на чуть влажных участках, а другой растет в водном потоке и около него.

«В зависимости от экологической ситуации растение активирует различные наборы генов, которые оно унаследовало от двух своих родительских видов», — пояснили специалисты.