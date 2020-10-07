Новый вид растений обнаружили в Альпах
В Швейцарских Альпах в районе Урнербоден заметили новый вид растений, который называется Cardamine insueta. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, Cardamine insueta возникло после того, как местный ландшафт трансформировался из лесного в луговой. Отмечается, что растение развилось из двух родительских видов, у которых специфическое экологическое местообитание. Один обитает на чуть влажных участках, а другой растет в водном потоке и около него.
«В зависимости от экологической ситуации растение активирует различные наборы генов, которые оно унаследовало от двух своих родительских видов», — пояснили специалисты.