Новый вид лягушки в Эквадоре назвали в честь рок-группы Led Zeppelin

Зоологи из Эквадора обнаружили новый вид дождевой лягушки Pristimantis, обитающей в Андах. Они решили назвать ее в честь рок-группы Led Zeppelin. Об этом сообщили в научном журнале Neotropical Biodiversity.

Ученые обнаружили этих лягушек в горных лесах на юго-востоке Эквадора. Там же в последние годы были открыты еще несколько других видов земноводных.

«Название дано в честь Led Zeppelin и их экстраординарной музыки. Led Zeppelin — британская рок-группа, образованная в Лондоне в 1968 году. Это одна из самых влиятельных групп в 1970-е годы, которая стала прародительницей как хард-рока, так и хеви-метала», — говорится в статье.

На спине и на боках у лягушки мелкобугристая кожа и округлая мордашка с маленькой челюстью. Можно разглядеть черно-коричные отметины и мелко-красные радужки глаз.

Исследователи переживают за перспективы сохранения Pristimantis ledzeppelin, так как эти лягушки обитают только в регионе Кордильера-дель-Кондор, где активно добывают ископаемые.

Ранее в Новой Гвинее австралийские биологи обнаружили новый вид древесной лягушки Litoria mira, которая имеет шоколадно-коричневый окрас. Из-за этого ученые прозвали ее «шоколадной лягушкой».