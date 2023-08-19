19 августа 2023, 18:31
Новый вариант коронавируса с множеством мутаций нашли в Британии
Правительство: новый вариант коронавируса BA.2.86 впервые выявили в Британии
В Великобритании впервые обнаружили новый вариант коронавируса BA.2.86, характеризующийся большим количеством мутаций. Предупреждение опубликовали на сайте правительства Соединенного Королевства.
Об обнаружении вируса сообщили в Агентстве по безопасности здравоохранения страны. Пока в Британии подтвердили только один случай заболевания, причем у человека, не выезжавшего за рубеж в последнее время.
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«Недавно идентифицированный вариант имеет большое количество мутаций и геномно далек как от своего вероятного предка, BA.2, так и от циркулирующих в настоящее время вариантов, происходящих от XBB», — отметили в сообщении.
Пока у специалистов недостаточно данных для того, чтобы оценить тяжесть заболевания и степень иммунного ответа организма на вирус.
Заболеваемость ковидом в мире вновь пошла в рост. По данным ВОЗ, с середины июля по вторую половину августа заразились свыше миллиона человек, около двух тысяч пациентов скончались.
Великобритания
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