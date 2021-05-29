Новый вариант коронавируса обнаружили во Вьетнаме

Во Вьетнаме выявили новый штамм коронавируса. Он похож на «британский» и «индийский» варианты, однако более заразный и легко передается по воздуху. Об этом сообщил сайт VnExpress со ссылкой на вьетнамский Минздрав.

Как рассказал министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, во время генетического исследования анализов нескольких пациентов с ковидом выявили сразу два распространенных в стране варианта коронавируса, которые отличаются особой заразностью. По данным сайта, в этом кроется причина резкого увеличения числа новых случаев заболевания во Вьетнаме.

По данным Университета Джона Хопкинса, с марта прошлого года вьетнамские медики выявили около 6,5 тысячи случаев ковида. От последствий заражения коронавирусом в стране умерли 47 человек.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что в России обнаружили локальные штаммы коронавируса, у которых есть особенности «британского» и «южноафриканского» вариантов. Он отметил, что пока рано говорить о том, что они обладают какими-то уникальными опасными свойствами.