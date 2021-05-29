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    29 мая 2021, 08:09

    Новый вариант коронавируса обнаружили во Вьетнаме

    Андрей Иванов

    Во Вьетнаме выявили новый штамм коронавируса. Он похож на «британский» и «индийский» варианты, однако более заразный и легко передается по воздуху. Об этом сообщил сайт VnExpress со ссылкой на вьетнамский Минздрав.

    Новый вариант коронавируса обнаружили во Вьетнаме

    Как рассказал министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, во время генетического исследования анализов нескольких пациентов с ковидом выявили сразу два распространенных в стране варианта коронавируса, которые отличаются особой заразностью. По данным сайта, в этом кроется причина резкого увеличения числа новых случаев заболевания во Вьетнаме.

    По данным Университета Джона Хопкинса, с марта прошлого года вьетнамские медики выявили около 6,5 тысячи случаев ковида. От последствий заражения коронавирусом в стране умерли 47 человек.

    Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что в России обнаружили локальные штаммы коронавируса, у которых есть особенности «британского» и «южноафриканского» вариантов. Он отметил, что пока рано говорить о том, что они обладают какими-то уникальными опасными свойствами.