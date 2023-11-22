Мир 22 ноября 2023, 05:11 Новый уровень вмешательства НАТО в конфликт на Украине допустили в США NI: вмешательство НАТО на новом уровне не исключено на Украине Unsplash

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Украине может потребоваться вмешательство НАТО из-за неудач на поле боя. Причем это произойдет на другом уровне, заявил в статье для National Interest старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн.

«Ситуация далека от патовой. На самом деле, чтобы достичь пата и избежать поражения Украины, может потребовать вмешательство НАТО на новом уровне», — написал он.

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Как отметил специалист, ситуацию на поле боя не стоит оценивать по продвижению той или иной стороны. По его словам, для выявления победителя нужно взять во внимание человеческие и материальные потери. Блэкберн подчеркнул, что ВСУ точно проигрывают российским военным. При летнем контрнаступлении украинские бойцы понесли серьезные потери, поэтому теперь руководству страны приходится думать о новой мобилизации. Но она обязательно скажется на экономике страны и боевому духу населения.

Блэкберн добавил, что западные страны не справляются с военной помощью Украине, а поддержка сто стороны США в итоге прекратится. Это поспособствуют внутренние разногласия и война между Израилем и Палестиной.