Мир 06 августа 2023, 04:02 Новый трюк Зеленского раскрыли на Украине Украинский режиссер Лопатенок: ВСУ атакуют гражданские суда из-за провала контрнаступления Официальный сайт Президента Украины

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Вооруженные силы Украины обстреливают гражданские суда из-за провала контрнаступления. Таким мнением поделился украинский режиссер Игорь Лопатенок в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Украинская хунта Зеленского развлекается с помощью нового трюка — морских пиратов», — написал он.

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Режиссер назвал атаку морских беспилотников на российский танкер «Сиг» последним шагом к «полномасштабной тактике государственного террора».

По его мнению, после серьезного провала на поле боя и больших потерь «режим попрошайки-Зеленского» должен предоставить западным союзникам «хорошие новости». Поэтому украинский президент использовал новый трюк — атаку на гражданские суда.

ВСУ атаковали российский танкер «Сиг» морским беспилотным аппаратом в районе Керченского пролива. Судно получил пробоину в районе машинного отделения, но осталось на плаву.