Мир 15 февраля 2024, 17:54 Новый тренировочный центр НАТО для Украины создадут в Польше Столтенберг: в Польше создадут новый тренировочный центр для ВСУ РИА «Новости»

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Страны НАТО приняли решение открыть новый тренировочный центр для Вооруженных сил Украины. Он будет располагаться на территории Польши, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с министрами обороны стран блока.

«Мы сегодня решили создать совместный аналитический и тренировочный центр НАТО — Украина в Польше», — сказал он.

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Столтенберг также заявил, что украинские военные получат один миллион беспилотников от группы стран НАТО. По его словам, члены альянса подписали контракты на 10 миллиардов долларов для обеспечения новых военных поставок Украине.

Кроме того, входящие в альянс государства договорились о создании коалиции, которая займется разминированием украинской территории.

Президент России Владимир Путин ранее назвал НАТО инструментом внешней политики Соединенных Штатов. По его мнению, в Североатлантическом альянсе больше нет никакого смысла.