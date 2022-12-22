Мир 22 декабря 2022, 10:39 Новый транспортный коридор России и Ирана сочли отменой Евросоюза Bloomberg сообщил, что Россия и Иран отменяют Европу РИА «Новости»

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Санкции не нанесли урона экономике России и Ирана. Ограничения вынудили эти страны активно укреплять двустороннее сотрудничество. Для наращивания торговли Россия и Иран строят новый транспортный коридор, который отменит Европу. Об этом сообщило американское издание Bloomberg.

Новая логистическая цепочка позволит двум странам не только компенсировать понесенные из-за западных санкций убытки, но и нанести серьезный удар по привычным маршрутам перевозки товаров в Евросоюзе.

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В публикации отмечается, что Россия шла до конца, чтобы уговорить Евросоюз не разрушать традиционный маршрут перевозки товаров в Азию. Буквально шесть месяцев назад основной товарооборот шел через порты Балтики.

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Суда проходили до 14 тысяч километров. Но когда будет проложен новый маршрут до Индии и Китая, расстояние сократится в четыре раза. Товары будут сплавлять по рекам на юг до порта Астрахани и по Каспию до иранских портов.

Ранее СМИ узнали о строительстве нового торгового маршрута между Россией и Ираном.