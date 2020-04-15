Новый тип коронавируса обнаружили в Индии

«Эти коронавирусы летучих мышей не имеют никакого отношения к SARS-CoV-2, ответственному за пандемию COVID-19», — уточнил автор исследования, ученый из Национального института вирусологии Прагья Д. Ядав.

По данным научной работы, «летучие мыши считаются естественным резервуаром для многих вирусов, некоторые из которых являются потенциальными патогенами человека», а также «есть подозрение, что недавно возникший коронавирус тяжёлого острого респираторного синдрома-2 (SARS-CoV-2) также имеет свою ассоциацию с летучими мышами».

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что снижение количества больных коронавирусом в столице может произойти только в июне–июле 2020 года. По его словам, если люди будут строго соблюдать все введенные в городе ограничительные меры для борьбы с пандемией, то уже в конце этого месяца может наступить переломный момент и число подхвативших коронавирус пойдет на спад.