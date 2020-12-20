Новый штамм коронавируса обнаружили еще в трех странах

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что новый штамм коронавируса был обнаружен еще в трех странах — Дании, Нидерландах и Австралии. Однако в Англии он был зафиксирован еще в начале осени.

«Великобритания обнаружила этот вариант в сентябре, он появился на юго-востоке Англии. Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой», — сообщила она в интервью Би-би-си.

Она также добавила, что мутация коронавируса также была выявлена в Дании, Нидерландах и Австралии. В воскресенье премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса может быть заразнее на 70%. По его мнению, именно это стало причиной резкого роста заболеваемости в стране. Однако пока рано говорить о его большей опасности — информации слишком мало. Сейчас новым штаммом занялись специалисты ВОЗ.

Теперь из-за коронавируса Амстердам до 1 января запретил принимать авиарейсы из Соединенного Королевства. В Нидерландах был выявлен один случай появления нового штамма.