Новый свидетель крушения малазийского Boeing готов дать показания в суде

В деле крушения малазийского Boeing над Донбассом появился новый свидетель. Он молчал раньше, потому что опасался за свою жизнь. Но сейчас мужчина готов дать показания.

Он рассказал в интервью Bonanza Media, что видел военные самолеты в небе в день трагедии — как раз неподалеку от того места, где и произошло крушение Boeing.

Также свидетель заявил: с ним уже связывались журналисты издания Bellingcat, которое занимается независимыми расследованиями. Но он не поверил этим людям и не стал рассказывать то, что видел. Мужчина отметил, что тогда боялся за свою жизнь, и ему было проще промолчать.

Но сейчас он готов сотрудничать с официальными лицами, ведущими расследование, сообщает издание.

В июле 2014 года пассажирский Boeing следовал по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. В небе над Донецкой областью самолет сбила ракета. Все находившиеся на борту люди погибли.

Катастрофа стала крупнейшей со времен 11 сентября 2001 года. Расследование дела до сих пор продолжается.