Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва рассказала о том, как ее страна нашла еще один способ повлиять на деятельность российского «Газпрома». Она сообщила, что официальная с требованием начать антимонопольное расследование против компании.

По мнению Польши, именно российская компания якобы стала основной причиной резкого повышения цен на газ на территории Европы. «Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями „Газпрома“ — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта», — заявила Москва, ее слова привело «РИА Новости».

Министр также рассказала, что на текущий момент в стране создается инфраструктура переориентации поставок газа в Польшу. Например, газопровод «Балтик пайп» и терминалы для сжиженного газа.

Москва заявила, что при той ситуации, которая сейчас сложилась, нужно как можно скорее предпринять шаги, чтобы вынудить «Газпром» соответствовать принципам европейского рынка. Обращение в Еврокомиссию по поводу расследования в Польше считают совершенно оправданным. Министр заявила, что российская компания якобы занимается некими манипуляциями на рынке Европы.