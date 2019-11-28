Новый способ борьбы с алкоголизмом предложили английские медики

Специалисты Университетского колледжа Лондона провели исследования с участием 90 человек, которые любят спиртное.

В первый день респондентам дали по бокалу пива. Во второй — оставили без алкоголя, а на третий день сделали инъекцию кетамина и вновь дали выпить. Оказалось, что кетамин снижает желание пить алкоголь.

По данным экспертов Университетского колледжа Лондона, эффект от кетамина действует в течение девяти месяцев.