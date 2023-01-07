Мир 07 января 2023, 17:19 Новый спикер палаты представителей США сократит помощь Украине Слуцкий: новый спикер палаты представителей США изменит отношение к Украине Википедия

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Избранный спикером палаты представителей республиканец Кевин Маккарти может оказать серьезное влияние на украинский кризис. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что Маккарти уже требовал усилить контроль за военными расходами, часть из которых рассчитаны на Украину. Теперь главное, чтобы это не осталось на уровне предвыборных обещаний, а закончилось реальными делами.

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«Для республиканцев, имеющих сейчас большинство в палате представителей и „своего“ спикера, открылась хорошая возможность повлиять на завершение украинского, а на деле — уже более масштабного конфликта, пусть и не ради мира как такового, а в целях получения политических очков», — подчеркнул Слуцкий.

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Депутат добавил, что проверка выделенных Украине средств поможет открыть глаза всем американским политикам, которые продолжают поддерживать погрязший в коррупции киевский режим. Возможно, республиканцы смогут перекрыть регулярный денежный поток, идущий на Украину.

В минувшую пятницу, 6 января, США выделили самый крупный пакет военной помощи Украине на три миллиарда долларов. Большую часть средств предоставили из запасов Пентагона.

Украинские военные получат 50 боевых машин пехоты Bradley, а также бронемашины с усиленной защитой от мин, армейские грузовых фургоны, гаубицы, зенитные ракеты RIM-7 и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Выборы спикера палаты представителей продолжались четыре дня. Кевин Маккарти получил большинство голосов членов в нижней палаты американского парламента только в 15-м туре голосования.