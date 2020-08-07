Новый созыв парламента Сербии преодолеет последствия коронавируса

Парламент сосредоточится на совершенствовании сферы здравоохранения и сохранении темпов экономического роста. Это связано с учетом нынешней эпидемиологической ситуации и последствий для экономики, вызванных пандемией.

«Мы понимаем, что перед нами стоят серьезные вызовы», — заявил Палалич.

Власти должны создать наиболее благоприятные правовые рамки, чтобы сохранить темпы развития экономики страны и рабочие места, не допустить оттока из страны молодежи, привлечь в республику иностранные инвестиции.

Кроме того, парламенту предстоит решать ключевые политические вопросы. А сотрудничество с Федеральным Собранием России останется одним из приоритетных направлений международной деятельности Народной скупщины.

«Прежде всего оно будет, как и прежде, определяться существующим двусторонним соглашением, которое предполагает ежегодное проведение двух встреч депутатов наших парламентов», — отметил генеральный секретарь.

По его мнению, импульс сотрудничеству может придать и взаимодействие на региональном уровне. В этом сербские регионы серьезно заинтересованы.