Новый созыв парламента Сербии преодолеет последствия коронавируса
Парламент сосредоточится на совершенствовании сферы здравоохранения и сохранении темпов экономического роста. Это связано с учетом нынешней эпидемиологической ситуации и последствий для экономики, вызванных пандемией.
«Мы понимаем, что перед нами стоят серьезные вызовы», — заявил Палалич.
Власти должны создать наиболее благоприятные правовые рамки, чтобы сохранить темпы развития экономики страны и рабочие места, не допустить оттока из страны молодежи, привлечь в республику иностранные инвестиции.
Кроме того, парламенту предстоит решать ключевые политические вопросы. А сотрудничество с Федеральным Собранием России останется одним из приоритетных направлений международной деятельности Народной скупщины.
«Прежде всего оно будет, как и прежде, определяться существующим двусторонним соглашением, которое предполагает ежегодное проведение двух встреч депутатов наших парламентов», — отметил генеральный секретарь.
По его мнению, импульс сотрудничеству может придать и взаимодействие на региональном уровне. В этом сербские регионы серьезно заинтересованы.