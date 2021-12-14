Новый состав кабмина Чехии будет утвержден 17 декабря

Президент Чехии Милош Земан утвердит предложенный ему состав кабмина 17 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Петра Фиалу.

«Правительство Чехии в пятницу будет назначено в том составе, который я предложил господину президенту, включая кандидата в министры иностранных дел от Пиратской партии Яна Липавского», — сообщил Фиала.

Отмечается, что Земан изначально был против Липавского в составе кабинета министров. Сам Петр Фиала, лидер либеральной коалиции «Вместе», был назначен главой нового чешского кабмина 28 ноября, добавил RT.