Мир 15 сентября 2023, 02:34 Новый скандал разгорелся между Украиной и Польшей RMF.FM: Украина обвинила Польшу в умышленном препятствовании транзиту зерна РИА «Новости»

Читать 360tv в

Представители Украины обвинили Польшу в умышленном создании препятствий для транзита зерна. О чересчур эмоциональном поведении украинских чиновников на заседании по экспорту сельхозпродукции рассказала радиостанция RMF.FM.

«Была очень напряженная ситуация с украинской стороны, которая вела себя крайне эмоционально», — сообщил журналистам участник встречи.

Реклама

На заседании представители Киева обвинили Варшаву в намеренном введении ветеринарного контроля для затягивания времени ожидания на пограничных переходах. По словам участников переговоров, продукция простаивает на границе до 12 дней.

«Другими словами, Варшаву прямо обвинили в умышленном создании препятствий для транзита зерна», — сообщил RMF.FM высокопоставленный европейский дипломат, участвовавший в заседании.

Во вторник, 12 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к Европейской комиссии с ультиматативным требованием продлить запрет на ввоз украинского зерна в страну. В противном случае Польша продлит этот запрет в одностороннем порядке, заявил политик.

Авторы: