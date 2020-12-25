В Нигерии выявили новый штамм коронавируса

Речь идет об особом вирусе-мутанте, который не аналогичен обнаруженному недавно в Великобритании варианту», — отметил он.

По словам Нкенгасонга, новый мутировавший штамм скорее похож на 501.V2, который недавно нашли в ЮАР.

Об особенностях нигерийского штамма пока рано говорить, подчеркнул чиновник, «требуются дополнительные исследования».

Как оказалось, штамм был обнаружен в двух пробах от 3 августа и 9 октября 2020 года. В отличие от южноафриканской версии, он не такой агрессивный. 501.V2 вызвал в ЮАР мощнейшую вторую волну пандемии.