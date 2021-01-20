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    20 января 2021, 10:08

    Новый штамм коронавируса выявили в Калифорнии

    Андрей Иванов

    Калифорнийские ученые в декабре начали изучать «британский» штамм коронавируса и наткнулись на разновидность 2019-nCoV, которая мутировала на Западном побережье США. Об этом сообщила газета The New York Times.
    Новый штамм коронавируса выявили в Калифорнии

    «У нас была своя проблема, которая пришла не из Европы. Он (штамм — прим. ред.) действительно появился здесь, и у него была возможность мутировать и распространяться в период праздников», — приводит издание слова научного сотрудника медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе Жасмин Пламмер.

    Вирусолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Чарльз Чиу отметил, что 2019-nCoV мутировал «под носом» и сейчас он стремительно распространяется по штату. По его словам, новый штамм выявляют в 30% изучаемых образцов. Новая разновидность коронавируса получила название CAL.20C. Пока ученые не берутся утверждать о повышенной опасности или заразности «калифорнийского» штамма. Его еще предстоит изучить.

    Более заразный вариант коронавируса выявили в Великобритании еще в сентябре 2020 года, однако мир узнал о нем только в декабре. «Британский» штамм уже добрался до России.