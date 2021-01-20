Новый штамм коронавируса выявили в Калифорнии

«У нас была своя проблема, которая пришла не из Европы. Он (штамм — прим. ред.) действительно появился здесь, и у него была возможность мутировать и распространяться в период праздников», — приводит издание слова научного сотрудника медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе Жасмин Пламмер.

Вирусолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Чарльз Чиу отметил, что 2019-nCoV мутировал «под носом» и сейчас он стремительно распространяется по штату. По его словам, новый штамм выявляют в 30% изучаемых образцов. Новая разновидность коронавируса получила название CAL.20C. Пока ученые не берутся утверждать о повышенной опасности или заразности «калифорнийского» штамма. Его еще предстоит изучить.

Более заразный вариант коронавируса выявили в Великобритании еще в сентябре 2020 года, однако мир узнал о нем только в декабре. «Британский» штамм уже добрался до России.