Новый штамм коронавируса из Ботсваны выявили во второй европейской стране

Медики выявили первый случай заражения «омикрон»-штаммом коронавируса в Германии. Мутацию SARS-CoV-2 нашли в организме туриста, который вернулся на родину из ЮАР. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе.

«Прошлой ночью у вернувшегося из Южной Африки туриста обнаружили несколько мутаций, характерных для „омикрона“. Подозрения весьма серьезные, человека уже отправили на изоляцию», — написал политик.

Накануне первый случай заражения «омикроном» выявили в Бельгии, до этого — в ЮАР, Израиле и в Гонконге.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в Ботсване в середине ноября. Научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Том Пикок сообщил, что в шиповидном белке этого варианта SARS-CoV-2 более 30 мутаций, некоторые из которых делают его неуязвимым для антител. Его коллега, генетик Франсуа Баллу также предположил, что «омикрон» будет лучше уклоняться от иммунной защиты, чем «дельта»-штамм.