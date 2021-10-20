Новый штамм коронавируса AY.4.2 добрался до Израиля

В Израиле у вернувшегося из-за рубежа мальчика выявили заражение новым штаммом коронавируса AY.4.2, который может быть заразнее, чем «дельта». Прежде эта мутация в стране не встречалась, сообщил телеканал I24.

Первый случай заражения новым штаммом AY.4.2, который называют подвидом индийской «дельты», выявили у 11-летнего мальчика. Он получил положительный результат теста по прибытии в Израиль из Молдавии.

Специалисты пока изучают новый штамм, чтобы выяснить, действительно ли он обладает еще более высокой заразностью, чем «дельта». Официально это пока не подтверждено. Власти Великобритании, где ученые впервые выявили эту мутацию, заявили, что пока нет доказательств того, что этот вариант может распространяться еще легче.

Руководитель Института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу не исключал, что AY.4.2 может быть заразнее «дельты» на 10–15%.

Ранее издание Financial Times сообщало, что на новый вариант коронавируса в Великобритании приходится уже 10% всех новых случаев заражений. При этом «Би-би-си» передавала, что на разновидность AY.4.2 в стране приходится 6% заражений.