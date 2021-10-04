«Новый шелковый путь» пойдет вместо Литвы через Калининград

Китаю пришлось отказаться от сотрудничества с Литвой в области грузоперевозок. Теперь ключевым пунктом перевалки грузов по маршруту «Нового шелкового пути» станет Калининградская область. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, для этих целей был запущен железнодорожный терминально-логистический центр (ТЛЦ) «Восток — Запад». Глава компании «Российские железные дороги» Олег Белозеров заметил, что все более популярным направлением в сфере международных грузовых перевозок становится калининградское направление. За последние годы объем транзита увеличился в семь раз. Отмечается, что новый терминал поможет нарастить эти цифры.