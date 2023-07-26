Мир 26 июля 2023, 18:48 Новый сайт Twitter заблокировали в Индонезии Al Jazeera: новый сайт Twitter x.com заблокировали в Индонезии из-за истории домена Pxhere

Читать 360tv в

Новый сайт Twitter x.com оказался недоступен для пользователей на территории Индонезии из-за истории домена. Его заблокировали, поскольку раньше площадку использовали для распространения порнографии и азартных игр, сообщил телеканал Al Jazeera.

Правительство страны уже связалось с Twitter, сказал представитель индонезийского министерства связи и информации Усман Кансонг. Власти хотят убедиться, что доменное имя действительно будут использовать для доступа к соцсети, а не для публикации запрещенного контента.

Реклама

Сайт x.com наверняка разблокируют, если компания докажет, что он будет вести на социальную сеть, отметил аналитик Австралийского института стратегической политики Гатрия Прияндита в комментарии Al Jazeera. Он напомнил, что Twitter можно свободно использовать в Индонезии.

Владелец соцсети Илон Маск ранее объявил о масштабном ребрендинге. Площадка изменила название и логотип на X, отказавшись от главного символа — голубой птицы.

Маск сообщил, что посты в Twitter теперь будут называть не твитами, а «иксами». По словам бизнесмена, старое название социальной сети потеряло смысл в новом контексте ее развития.