Мир 30 мая 2023, 05:04 Новый российский спутник «Космос-2569» отправят на разведку военных объектов ВСУ РИА «Новости»

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Новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569» способен выполнять разведку военных объектов ВСУ до двух раз в сутки. Об этом РИА «Новости» заявил информированный источник.

«В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр», — привело агентство слова собеседника.

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Как отметил источник, аппарат может следить за украинскими войсками, переброской их оружия, производством новых укрепительных сооружений и другими делами ВСУ на передовой. При этом никакие погодные условия или время суток не могут повлиять на данные устройства.

Работа российских разведывательных групп поражает найденной информацией. Например, ранее благодаря разведке стало известно о попытках ВСУ переправить дополнительные войска вблизи населенного пункта Ямполь. Националисты Украины передвигались небольшими группами на гражданских машинах.