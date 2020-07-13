Новый рецепт от Лукашенко. Он рекомендовал лечить COVID-19 медом

Белорусский президент Александр Лукашенко уже не раз своеобразно высказывался на тему коронавируса. Недавно он посоветовал лечиться медом.

Как написало агентство «БелТА», Лукашенко приехал на источник «Голубая криница» в Могилевской области. Это место считается гидрологическим памятником природы республиканского значения. Глава государства пообщался с соотечественниками, которые торгуют там изделиями народных промыслов, сыром и медом.

Пчеловодом он рассказал, у него самого есть пасека. Также белорусский лидер пообещал им всячески помогать.

«Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся…» — пошутил он.

Ранее политик называл ситуацию вокруг эпидемии психозом, предлагал в это время работать, а также ходить в баню. По его мнению, справиться инфекцию может убить водка и большое количество сливочного масла.

В начале июля Лукашенко и вовсе объявил о победе над COVID-19 в Белоруссии. Он отметил, что все это время очень переживал за нацию. Тем не менее понимал, что белорусы должны работать. В противном случае они не смогли бы себя прокормить.

По последнем данным, в стране заразились 64 932 человека. Из них 55 380 закончились свое лечение. Жертвами вируса стали 464 больных. Об этом написало «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения государства.