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    13 июля 2020, 14:11

    Новый рецепт от Лукашенко. Он рекомендовал лечить COVID-19 медом

    Наза Салех Захи

    Белорусский президент Александр Лукашенко уже не раз своеобразно высказывался на тему коронавируса. Недавно он посоветовал лечиться медом.

    Как написало агентство «БелТА», Лукашенко приехал на источник «Голубая криница» в Могилевской области. Это место считается гидрологическим памятником природы республиканского значения. Глава государства пообщался с соотечественниками, которые торгуют там изделиями народных промыслов, сыром и медом.

    Пчеловодом он рассказал, у него самого есть пасека. Также белорусский лидер пообещал им всячески помогать.

    «Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся…» — пошутил он.

    Ранее политик называл ситуацию вокруг эпидемии психозом, предлагал в это время работать, а также ходить в баню. По его мнению, справиться инфекцию может убить водка и большое количество сливочного масла.

    В начале июля Лукашенко и вовсе объявил о победе над COVID-19 в Белоруссии. Он отметил, что все это время очень переживал за нацию. Тем не менее понимал, что белорусы должны работать. В противном случае они не смогли бы себя прокормить.

    По последнем данным, в стране заразились 64 932 человека. Из них 55 380 закончились свое лечение. Жертвами вируса стали 464 больных. Об этом написало «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения государства.