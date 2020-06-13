Новый рекорд роста заразившихся коронавирусом зафиксирован на Украине

Всего за время пандемии на Украине заразились 30 506 человек. Сейчас в стране инфицированы 15 650 граждан. А это на 334 пациента больше, чем сутками ранее.

За день от коронавируса выздоровели 409 человек, за все время эпидемии из больниц выписались 13 976 граждан. За прошедшие сутки умерли 10 украинцев, общее число летальных исходов — 880.

У 683 человек коронавирус выявили 12 июня, сообщал минздрав Украины. Тогда это был самый высокий суточный показатель выявления новых случаев с начала эпидемии. Рекорды распространения новой инфекции в стране регистрируются уже третьи сутки подряд.

Первый случай коронавируса на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране действует карантин. В рамках ослабления ограничений уже был запущен общественный транспорт, а с 5 июня возобновилось авиационное пассажирское сообщение внутри государства.

В то же время в России пик заболеваемости коронавирусом пришелся на 11 мая. Эпидемия в стране развивалась с 17 марта. Уже 79% заболевших выписаны из клиник, перепрофилированных под пациентов с коронавирусом. А более 40 регионов вышли на первый этап снятия ограничений.