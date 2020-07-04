Новый рекорд по поеданию хот-догов установила американка

Жительница США Мики Судо установила новый рекорд во время конкурса по поеданию хот-догов в Нью-Йорке среди женщин, который приходит каждый год. Она смогла проглотить 48,5 штук всего за 10 минут.

Соревнования Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest ежегодно проходят в американском городе Нью-Йорк 4 июля — в День независимости США. Трансляцию этого конкурса вел телеканал ESPN.

Из-за коронавирусной инфекции место соревнования держали в тайне от обычных зрителей — там могли присутствовать только сами участники и арбитры. Изменилось и количество соревнующихся — вместо 15 человек в конкурсе приняли участие пять. Каждый был отделен от другого прозрачной перегородкой.

По традиции, перед каждым участником разложили хот-доги и поставили стаканы с водой. Большинство ело их по одной тактике — сосиски и булочки отдельно, сперва смачивая еду в воде. Ведущие отметили, что положительно отразиться на итогах могла еще одна особенность конкурса, которая вызвана пандемией. Из-за вируса он проходил в прохладном помещении, в то время как обычно его проводят на свежем воздухе.

Мики Судо не первый раз участвовала в этом конкурсе. В прошлый раз она смогла съесть 31 хот-дог, а ее предыдущий рекорд — 41 сосиска.