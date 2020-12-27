Новый рекорд биткоина. Цена криптовалюты перевалила за $27 тысяч

27 231,19 доллара — точная стоимость биткоина. Самая популярная в мире криптовалюта стала резко дорожать с середины декабря. В течение года рост стоимости биткоина составил 240%.

Исторический скачок зафиксировали в субботу, 26 декабря. Накануне цена одной единицы этой криптовалюты впервые в истории превысила отметку в 25 тысяч долларов.

В декабре президент России Владимир Путин обязал федеральных чиновников отчитаться о принадлежащих им биткоинах и других цифровых активах до 30 июня 2021 года. Государственные служащие должны будут указать в декларациях вид криптовалюты, дату приобретения и источник средств на ее покупку.