Новый птичий вирус из Европы может мутировать и стать опасным для человека

Атаковавший Европу штамм вируса птичьего гриппа H5N8 стремительно мутирует и может заразить людей. Эксперты уже предложили ограничить ввоз мяса и яиц из соседних стран. Перелетные птицы могут занести его в юго-западные регионы России.

Однако, как написала газета «Известия», риск заражения человека пока минимален. Тем не менее, в Европе ситуация близка к эпидемиологической. Вирус был найден в Польше и Словакии, а совсем недавно — в Венгрии.

Ранее вспышки заболеваемости этим штаммом были ликвидированы и отмечались только в Нигерии и ЮАР. Климатические аномалии привели к ранней миграции птиц, а, значит, и к распространению вируса.

«Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов РФ, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней», — заявили изданию в Роспотребнадзоре. Однако о генетических способностях штамма пока нет информации, и выводы о его свойствах делать рано.

И все-таки некоторые эксперты считают его потенциально опасным.

Обнаруженный в Венгрии штамм H5N8 так же опасен, как и другие штаммы птичьего гриппа, сообщил «Известиям» сотрудник Института биологии ТюмГУ Сергей Артеменко. В Китае был зафиксирован случай заражения человека гриппом H5N6.

«В связи с этим и принимаются такие радикальные меры, как поголовное уничтожение птиц на фермах. Отмечу, что это не просто ликвидация, а именно уничтожение всех пернатых целиком, чтобы вместе с ними исчез и вирус. Сможет ли он дойти до России? Вполне вероятно. В частности, вирусы переносят дикие птицы», — заявил сотрудник Института биологии ТюмГУ Сергей Артеменко.

Научный сотрудник НИЛ «Омиксные технологии» Казанского федерального университета Шах Махмуд Раихан объяснил «Известиям», что птичий вирус мутирует главным образом в организме свиньи, и только потом может инфицировать человека. В особенности тех людей, которые контактируют с птицей и животными на рынках и фермах.

Пока штамм H5N8 еще ни разу не переходил к человеку в отличие от близкородственного вируса H5N6.

«Опасности для людей данный вирус пока не представляет, но не стоит недооценивать его развитие. Остановка распространения этого гриппа зависит от эффективных ветеринарных мер по всему миру. Но не все страны придерживаются жестких правил карантина и правильно поступают в случае обнаружения вируса, так как требуется полная зачистка птицефабрики, а это огромные убытки для производителя», — сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Вочков.