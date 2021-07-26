Новый президент Вьетнама принес присягу

Избранный президентом Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук присягнул на на верность родине, правящей Коммунистической партии (КПВ) и народу Вьетнама. Об этом сообщил ТАСС.

Торжественная церемония состоялась сегодня, 26 июля, после оглашения результатов голосования Национального собрания, передал RT. «<…> Я, президент Социалистической Республики Вьетнам, клянусь быть всецело верным Родине, народу, Конституции Социалистической Республики Вьетнам и приложить все усилия для успешного выполнения задач, порученных партией, государством и народом», — заявил Нгуен Суан Фук.