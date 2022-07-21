Новый президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе принял присягу

Новый президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, избранный на пост накануне, принял президентскую присягу. Об этом сообщило местное издание Adaderana.

«Восьмой президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе принял сегодня утром президентскую присягу в парламенте», — цитирует сообщение РИА «Новости».

Новый глава государства произнес слова присяги перед председателем верховного суда Шри-Ланки Джаянтой Джаясурией.

Парламент Шри-Ланки, состоящий из 225 членов, избрал Викрамасингхе 21 июля. За него отдали свои голоса 134 человека. Его конкурент Даллас Алахапперума набрал 82 голоса. Ранее Ранил Викрамасингхе занимал пост премьер-министра Шри-Ланки, на который переизбирался несколько раз.

Предыдущий президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ушел в отставку и покинул страну на фоне продолжавшихся в стране протестов.