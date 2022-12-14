14 декабря 2022, 00:50
Новый президент Перу пообещал устроить досрочные выборы как можно скорее
Глава Перу Болуарте обсудит с Конгрессом назначение даты досрочных выборов президента
Новый президент Перу Дина Болуарте сообщила, что в ближайшее время обсудит с Конгрессом проведение досрочных выборов главы государства. По ее словам, сформированное в эти дни правительство под ее началом — это переходное правительство. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Я договариваюсь о встрече с конституционной комиссией, чтобы вместе с ними мы могли приблизить сроки президентских выборов», — сказала Болуарте.
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Конгресс Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо7 декабря. За отставку проголосовали более 100 членов Конгресса. Тогда еще действующий президент пытался помешать этому, распустив заранее парламент и объявив комендантский час. Несмотря на это, депутаты собрались и проголосовали за его отставку.
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Кресло президента заняла вице-президент Дина Болуарте на следующий день после импичмента.
Если в ноябре митингующие требовали отставки Кастильо в связи со множеством уголовных дел, возбужденных против него по обвинениям в коррупции, то теперь сформировались группы, выступающие против этого решения. Протестующие требуют роспуска Конгресса и проведения досрочных президентских выборов.
Митинги
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