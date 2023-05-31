Мир 31 мая 2023, 16:27 Новый президент Латвии оказался открытым геем Сейм Латвии избрал президентом страны открытого гея Эдгарса Ринкевичса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Действующий глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, придерживающийся нетрадиционной ориентации, стал президентом страны. Об этом написали на сайте Сейма республики.

«В среду, 31 мая, Сейм избрал президентом Эдгарса Ринкевичса», — сообщили в латвийском парламенте.

Реклама

В третьем туре выборов кандидатуру министра иностранных дел поддержали 52 депутата. Против выступили 35 парламентариев. Чтобы стать президентом, Ринкевичсу нужно было набрать не менее 51 голоса.

Новый глава государства назвал выбор его кандидатуры большой честью. Он поблагодарил депутатов Сейма за доверие, сообщили «Известия».

«Я сделаю все возможное, чтобы хорошо служить народу Латвии», — пообещал Ринкевичс на своей странице в Twitter.

В 2014 году новый президент республики перестал скрывать нетрадиционную сексуальную ориентацию. Тогда он выступил за правовое регулирование всех видов отношений и признался в соцсетях, что он гей. Некоторые подписчики раскритиковали главу МИД, заявив, что устали от навязчивой демонстрации личной жизни политиками.

Ринкевичс стал министром иностранных дел Латвии в 2011 году. В тот период журналисты спрашивали его о семье и детях, но глава МИД отвечал, что отделяет частную жизнь от публичной.