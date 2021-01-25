Новый президент Киргизии посетит Россию в первую очередь

Новый президент Киргизии Садыр Жапаров первую зарубежную рабочую поездку совершит в Россию. Он планирует обсудить вопрос о снижении стоимости поставляемого голубого топлива.

О визите лидера Киргизии Садыра Жапарова сообщил вице-премьер Равшан Сабиров во время заседания комитета по аграрной политике, экологии и водным ресурсам, сообщает РИА «Новости».

Выборы президента Киргизии и референдум по определению формы правления в республике состоялись в начале января. Садыр Жапаров набрал более 79% голосов избирателей при явке 40%.

По результатам референдума в стране установилась президентская форма правления. За нее проголосовали более 1,1 миллиона жителей. Парламентскую форму поддержали около 152 тысяч человек. Еще 62 тысячи, или 4,5%, высказались против всех предложенных вариантов.

Ранее стало известно, что Киргизии предложили бесплатно предоставить американский препарат Pfizer для вакцинации населения от коронавируса. Власти страны решили отказаться, так как в стране нет холодильников для хранения. Республика ведет переговоры с Россией по поводу поставок вакцины «Спутник V».