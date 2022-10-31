Новый президент Бразилии назвал свою первоочередную задачу | 360°

Мир 31 октября 2022, 05:03 Новый президент Бразилии назвал свою первоочередную задачу Новый президент Бразилии Лула да Силва решил в первую очередь бороться с голодом Википедия

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Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил в первую очередь бороться с голодом и неравенством в стране. Это он назвал своей первоочередной задачей, о чем написал в Twitter.

По словам избранного лидера Бразилии, неотложным обязательством нового руководства страны является завершение голода.

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«Мы не можем считать нормальным, что миллионам мужчин, женщин и детей в этой стране нечего есть или что они потребляют меньше калорий и белка, чем необходимо. Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части», — подчеркнул он.

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Политик также заявил о необходимости восстановить диалог между ветвями власти. Еще одной целью он назвал борьбу с климатическим кризисом. Особенно Лула да Силва призвал обратить внимание на леса Амазонии.

«Наше правительство смогло сократить вырубку лесов в Амазонии на 80%. Теперь давайте бороться за нулевую вырубку», — предложил он.

Ранее Лулу да Силву объявили победителем президентской гонки. По результатам обработки 99,97% бюллетеней он набрал 50,9% голосов избирателей.