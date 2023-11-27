Мир 27 ноября 2023, 08:25 Новый президент Аргентины Хавьер Милей отправился в США Избранный президент Аргентины Милей сообщил о своем визите в США Igor Wagner/dpa

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Новый аргентинский президент Хавьер Милей отправится с визитом в Соединенные Штаты. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Едем в США», — указал он.

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Избранный президент Аргентины собирается посетить могилу Любавичских Ребе, которая находится в Нью-Йорке, «чтобы отблагодарить за победу на выборах». Милей хотел стать первым лидером-иудеем страны. Для этого он планирует принять иудаизм.

Также во время поездки в США президент Аргентины собирается встретиться с представителями правительства Штатов и с МВФ.

Он одержал победу на выборах 19 ноября. Российский лидер Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с новой должностью. Глава государства выразил надежду на то, что РФ будет и дальше развитать стратегическое партнерство с Аргентиной.

Сенатор Алексей Пушков предрек южноамериканской стране окончательную катастрофу из-за победы Милея на выборах. Биограф нового президента Аргентины рассказывал, что тот общается со своей скончавшейся в 2017 году собакой через ветеринара-медиума.