Новый президент Алжира принес присягу

Теббун набрал 58,13% голосов избирателей. Он выиграл в первом туре голосования. Конституционный совет окончательно подтвердил его победу на президентских выборах 16 декабря.

Первый тур выборов лидера Алжира прошел на фоне непрекращающихся массовых акций протеста. Тысячи граждан вышли на улицы и говорили о своем несогласии с проведением избирательного процесса. Демонстранты негативно относились к представителям «старого режима», которые стояли у власти.

В выборах участвовали пять кандидатов, занимавшие высокие посты в годы правления Бутефлики. Явка составила более 39%, хотя оппозиционеры призывали объявить бойкот избирательному процессу.

Теббун ранее был соратником бывшего президента Абдельазиза Бутефлики, который стоял у власти с 1999 года. Теббун занимал разные посты в правительстве с 1999 года, а несколько месяцев в 2017-м возглавлял кабинет министров.