Новый премьер Украины назвал возможную причину своего ухода с поста

Новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг сообщил, что собирается уйти с поста только, если не оправдает надежды жителей страны.

«Я уйду с должности, если не оправдаю надежды украинцев», — заявил он.

Как сообщил телеканал «112.Украина», 45-летний премьер уже провел первое заседание правительства. По словам источника телеканала, на встрече рассматривали организационные вопросы работы Кабмина и обсудили обстановку по коронавирусу.

Шмыгаль был назначен главой правительства 4 марта 2020 года, после чего Рада обновила состав правительства.

Его предшественник Алексей Гончарук ранее написал заявление об отставке. Он был украинским премьером с августа 2019 года и стал самым молодым человеком на этой должности за всю историю страны.