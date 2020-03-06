    06 марта 2020, 03:17

    Новый премьер Украины назвал возможную причину своего ухода с поста

    Арина Гудилова

    Новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг сообщил, что собирается уйти с поста только, если не оправдает надежды жителей страны.
    Новый премьер Украины назвал возможную причину своего ухода с поста

    «Я уйду с должности, если не оправдаю надежды украинцев», — заявил он.

    Как сообщил телеканал «112.Украина», 45-летний премьер уже провел первое заседание правительства. По словам источника телеканала, на встрече рассматривали организационные вопросы работы Кабмина и обсудили обстановку по коронавирусу.

    Шмыгаль был назначен главой правительства 4 марта 2020 года, после чего Рада обновила состав правительства.

    Его предшественник Алексей Гончарук ранее написал заявление об отставке. Он был украинским премьером с августа 2019 года и стал самым молодым человеком на этой должности за всю историю страны.