Новый премьер Норвегии обсудил с Лавровым сотрудничество в Арктике

Новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о важности построения дружественных отношений с Россией. Об этом сообщил ТАСС.

По данным сайта «ПолитЭксперт», он рассказал об этом на 26 Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Политик добавил, что следует работать над обшей ответственностью в арктических странах.

Он уточнил, что уже проводил переговоры о сотрудничестве в Арктике с главой МИД России Сергеем Лавровым.