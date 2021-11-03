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    03 ноября 2021, 15:54

    Новый премьер Норвегии обсудил с Лавровым сотрудничество в Арктике

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал важным сотрудничество с Россией

    Дарья Морозова

    Новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о важности построения дружественных отношений с Россией. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным сайта «ПолитЭксперт», он рассказал об этом на 26 Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Политик добавил, что следует работать над обшей ответственностью в арктических странах.

    Он уточнил, что уже проводил переговоры о сотрудничестве в Арктике с главой МИД России Сергеем Лавровым.