Новый премьер Киргизии рассказал о будущих отношениях с Россией

Несмотря на смену власти, Киргизия продолжит поддерживать отношения с РФ. Россия останется главным стратегическим партнером страны.

Об этом рассказал журналистам новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров. Его слова процитировал ТАСС.

Жапаров отметил, что отношения двух стран начали развиваться уже «очень давно».

«Россия является нашим стратегическим партнером и останется им. <...> Через очень много лет Россия так и остается нашим основным стратегическим партнером», — подчеркнул он.

Новый премьер-министр разработал программу действий правительства. Он заверил, что все действия будут направлены на решение интересов государства.

«Сейчас пришло то время, когда всем прогрессивным силам общества нужно сплотиться и вместе решать вопросы, которые выведут страну из кризиса», — заявил Жапаров.

Политик отметил, что в своей программе обозначил 10 приоритетных направлений, которые необходимо активно решить. Речь идет в том числе о стабилизации ситуации в Киргизии, защите малого и среднего бизнеса, а также инвесторов. Кроме того, программа предполагает обеспечение продовольственной безопасности и борьбу с коррупцией — привлечение к ответственности чиновников, которые в этом замешаны.

Новый премьер также планирует решить с кредиторами вопрос продления и реструктуризации внешнего долга. Он намерен пересмотреть некоторые соглашения Киргизии по поводу разработки золоторудных месторождений иностранными инвесторами. Садыр Жапаров отметил, что решение этих вопросов может быть нелегким, но пообещал работать «честно, прозрачно и открыто», используя только новые методы.