Новый премьер Японии впервые поговорил с Путиным

По словам собеседника, ожидается, что лидеры стран договорятся о продолжении переговоров по мирному договору и активизации двустороннего экономического сотрудничества.

ТАСС сообщил, что премьер-министр Японии в беседе с Путиным заявил о желании решить территориальный вопрос с Россией. Эту информацию подтвердил сам Суга.

Как сообщила «Газета.ru», ранее японский премьер провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и председателем Китая Си Цзиньпином.

Вопрос мирного договора между Россией и Японией через 75 лет после окончания Второй мировой войны снова появился на повестке в конце 2018 года, после встречи Владимира Путина и занимавшего тогда пост премьера Японии Синдзо Абэ. Они договорились о создании рабочей группы дипломатов, которые займутся разработкой основных пунктов соглашения.

Главным камнем преткновения остается вопрос о Курильских островах. В первоначальном договоре от 1956 года говорилось, что СССР передаст Японии остров Шикотан и ряд Малой Курильской гряды. Однако после того как США получили от Токио разрешение на размещение своего вооружения, советские власти отозвали свою подпись под документом.

Новый японский премьер Есихидэ Суга заявил, что намерен продолжить работу по мирному договору и вопросу передачи Южных Курил Японии, которую начал его предшественник. Он отметил, что Абэ добился доверительных отношений с президентом России Владимиром Путиным. Новый глава японского правительства намерен продолжить этот диалог.