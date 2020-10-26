Новый премьер Японии решительно настроился на возвращение Курил

В территориальном споре Москвы и Токио по вопросу Курильских островов необходимо поставить точку и заключить мирный договор. Об этом во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

«Не откладывая проблему северных территорий будущему поколению, необходимо поставить в ней точку. Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией нацелены на всеобъемлющее развитие японско-российских отношений, в том числе по заключению мирного договора», — приводит РИА «Новости» слова Суги.

Новый глава японского правительства пришел на смену Синдзо Абэ, который так и не смог довести переговоры по Курилам до конца. Токио настаивает на принадлежности Японии Курильских островов Итуруп, Кунашир и Шикотан и называет их своими северными территориями. Из-за этого спора Россия и Япония никак не могут заключить мирный договор.

Суга в сентябре поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. В Токио заявили о том, что новый глава японского Кабмина продолжит курс своего предшественника Абэ по возврату Курил.