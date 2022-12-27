Мир 27 декабря 2022, 14:25 Новый посол Украины в Болгарии изучал не только сексологию, но и регионоведение — МИД МИД Украины объяснил назначение сексолога Илащук послом в Болгарии дипломом регионоведа

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым послом в Болгарии Олесю Илащук. Министерство иностранных дел объяснило назначение на этот пост сексолога без опыта дипломатической работы наличием у нее образования регионоведа и знанием английского языка, рассказала Lenta.ru.

По словам дипведомства, новый посол получил нужную квалификацию — Олеся Илащук обучалась на кафедре международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича по направлению «Регионоведение». Она овладела английским языком и может работать переводчиком.

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МИД Украины заявил, что кандидатуру одобрило правительство Болгарии, и сослался на международную практику назначения на такие посты некадровых дипломатов. По словам пресс-службы, другие послы без опыта показали хорошие результаты.

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Олеся Илащук до госслужбы позиционировала себя, как клинического психолога, сексолога-консультанта и гештальт-терапевта.

В июле Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника, который назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Его место занял Алексей Макеев. Спустя неделю после назначения он сравнил правительство Германии с медлительным спорткаром, а немцы раскритиковали дипломата за твиты.