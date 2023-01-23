Мир 23 января 2023, 10:30 Новый посол США на днях прибудет в Россию Замглавы МИД Рябков: новый посол США Трейси прибудет в РФ в ближайшие дни РИА «Новости»

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Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси приедет в Москву уже на днях. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«В ближайшие дни», — ответил он на соответствующий вопрос.

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Ранее, еще в начале января, скорый приезд Трейси в Россию анонсировал Госдеп США. Она стала первой в истории Штатов женщиной, возглавившей дипломатическое представительство в РФ. Кандидатуру выдвинул американский президент Джо Байден, ее поддержали 93 сенатора, лишь двое проголосовали против. С назначением согласилась и российская сторона.

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До этого Линн Трейси была заместителем главы миссии в Москве, запомнилась любовью к русскому языку и при этом горячей поддержкой антироссийских санкций. Прежде послом США в России был Джон Салливан, однако в связи с тяжелой болезнью супруги он был вынужден покинуть пост.

В Соединенных Штатах считают, что дипломатические пути взаимодействия двух стран особенно важны в сложившейся напряженной обстановке.