Новый посол США Бернс прибыл в Китай

Новый посол США Николас Бернс прибыл в Китай. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на официальный аккаунт американского посольства в социальной сети WeChat.

Вместе с ним в страну прибыли члены американской миссии с семьями. Все прибывшие должны будут пройти трехнедельный карантин.

17 декабря 2021 года политика назначили послом в Китае. Его должность подтвердил сенат США. Ранее он представлял страну в Греции, а также был членом госдепартамента США, постпредом при НАТО и заместителем госсекретаря по политическим вопросам.