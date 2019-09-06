Новый посол Германии Геза Андреас фон Гейр признался в симпатии к России

СМИ назвали нового посла Германии в России Подробнее

«Я прибыл сюда, действительно испытывая большую симпатию к этой стране, ее людям и культуре. <…> С радостью жду знакомства с людьми, которые делают все ради укрепления этих взаимоотношений и для многообразия сотрудничества России и ФРГ», — заявил фон Гейр.

Геза Андреас фон Гейр сменил на посту посла Рюдигера фон Фрича. Новый посол уже вручил копии верительных грамот замглавы российского МИД Владимиру Титову.

57-летний фон Гейр работал до назначения в Минобороны с 2014 года, куда перешел из Федеральной разведывательной службы. Он также работал в посольстве Германии в Марокко, в Еврокомиссии, состоял в немецком парламенте. Считается, что новый посол является близким соратником министра обороны ФРГ и главы Европарламента Урсулы фон дер Ляйен, он отвечал за организацию ее зарубежных поездок.