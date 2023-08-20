Мир 20 августа 2023, 09:34 Новый посол Франции прибыл на Украину Гаэль Вейсьер стал новым послом Франции на Украине Gaël Veyssiere / Twitter

Читать 360tv в

На Украину прибыл новый французский посол Гаэль Вейсьер. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Началась моя работа в должности назначенного посла на Украине. Мне повезло, что доверили такую деликатную миссию», — отметил Вейсьер.

Реклама

Вейсьер на посту сменил Этьена де Понсена, который являлся руководителем дипломатической миссии Франции в Киеве с 2019 года.

Издание Le Pariesen отметило, что де Понсен может стать чрезвычайным послом Франции в Польше.