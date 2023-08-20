20 августа 2023, 09:34
Новый посол Франции прибыл на Украину
Гаэль Вейсьер стал новым послом Франции на Украине
На Украину прибыл новый французский посол Гаэль Вейсьер. Об этом он сообщил в социальной сети X.
«Началась моя работа в должности назначенного посла на Украине. Мне повезло, что доверили такую деликатную миссию», — отметил Вейсьер.
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Вейсьер на посту сменил Этьена де Понсена, который являлся руководителем дипломатической миссии Франции в Киеве с 2019 года.
Издание Le Pariesen отметило, что де Понсен может стать чрезвычайным послом Франции в Польше.
Украина
Франция
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